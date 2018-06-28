أغنية السامبا ضد ميسي تسيطر على المونديال

موسكو (د ب أ)

على غرار الأغاني الرسمية للبطولات الكبيرة، تحولت الأغنية التي ألفها أنصار السامبا عن المنتخب الأرجنتيني ونجومه البارزين، وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، إلى عامل مشترك في احتفالات العديد من منتخبات المونديال.

وأمام استاد «كريستوفسكي» بمدينة سان بطرسبرج، أطلق مشجعو المنتخب البرازيلي الشرارة الجمعة الماضي عندما رددوا الأغنية للمرة الأولى، كاشفين عن أمنياتهم في أن يودع المنتخب الأرجنتيني ونجمه الشهير ليونيل ميسي البطولة مبكراً من الدور الأول.

وتجمع عدد كبير من أنصار السامبا أمام استاد «كريستوفسكي» قبل مباراة المنتخبين البرازيلي والكوستاريكي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وبدأ المشجعون وقتها في ترديد الأغنية التي فاجأت الجميع، وذلك بعد ساعات قليلة من خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره الكرواتي مساء يوم الخميس الماضي، في نفس الجولة بالمجموعة الرابعة.