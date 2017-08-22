أردوغان: شن عملية تركية إيرانية ضد الأكراد أمر وارد

إسطنبول (أ ف ب)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، أن عملية مشتركة مع إيران ضد المقاتلين الأكراد «مطروحة على الدوام» بعد أسبوع من زيارة رئيس الأركان الإيراني أنقرة، حيث أجرى محادثات نادرة.

وخاضت تركيا معارك استمرت لعقود ضد حزب العمال الكردستاني، فيما حاربت قوات الأمن الإيرانية جناحه لديها المعروف بحزب الحياة الحرة الكردستاني، ولدى المجموعتين قواعد خلفية في العراق. وقال أردوغان للصحفيين قبل مغادرته متوجهاً إلى الأردن، «إن عملية مشتركة مع إيران ضد هذه المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديداً، مطروحة على الدوام». وتأتي تصريحاته بعد زيارة قام بها رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري إلى تركيا الأسبوع الماضي، حيث ناقش الطرفان سبل التعاون ضد المسلحين الأكراد. وخلال الزيارة، قدمت إيران «اقتراحاً مفاجئاً» لأنقرة لبدء تعاون مشترك ضد الأكراد في منطقتي قنديل وسنجار في شمال العراق، بحسب تقرير نشرته صحيفة «توركيي» التركية أمس.وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح شكل مفاجأة لأنقرة كون المسؤولين الأتراك يشتكون منذ زمن طويل من أن طهران تركت تركيا تحارب «الكردستاني» بمفردها.

وقال «سيستمر العمل إذ إنكم تعرفون أن لحزب العمال الكردستاني موطئ قدم في إيران». وأضاف «إنهم دائماً يتسببون بالأذى لنا ولإيران.

واشتكت أنقرة مراراً من تجاهل إيران لدعوتها إياها للانضمام إلى الحملة ضد المقاتلين الأكراد.