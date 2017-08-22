السفارة الأميركية في روسيا تعلق منح تأشيرات الدخول

موسكو (أ ف ب)

أعلنت السفارة الأميركية في موسكو أمس أنها ستعلق منح تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مؤقتاً اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء بسبب خفض عدد الدبلوماسيين الذي أمرت به موسكو رداً على فرض عقوبات عليها.

وقالت السفارة «بسبب السقف الذي فرضته الحكومة الروسية على عدد الموظفين المسموح بوجودهم في روسيا، سيتم تعليق كل العمليات المرتبطة بمنح تأشيرات دخول خارج نطاق الهجرة في 23 أغسطس».

وأضافت «سيتم استئناف العمليات في الأول من سبتمبر في موسكو، لكن العمليات في القنصليات الأميركية (في المدن الروسية الأخرى) ستبقى معلقة».

وللولايات المتحدة قنصليات في سان بطرسبورج وايكاتيرنبورج وفلاديفوستوك، إلى جانب موسكو وقد أصدرت أكثر من 190 ألف تأشيرة لمواطنين روس في 2016.

وندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بهذا الإجراء، واعتبره «محاولة جديدة لإثارة استياء المواطنين الروس من سلطات بلادهم»، مع استبعاده رداً روسياً على ذلك.

في هذه الأثناء، عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، نائب وزير الخارجية اناتولي انتونوف سفيراً جديداً في الولايات المتحدة خلفاً لسيرجي كيسلياك.