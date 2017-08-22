فقدان 10 مارينز باصطدام مدمرة بناقلة قبالة سنغافورة

سنغافورة (أ ف ب)

أصدرت البحرية الأميركية أمس أمراً بـ «تعليق العمليات» على مستوى العالم لإعادة تقييم أسطولها بعد تصادم مدمرة بناقلة نفط قرب سنغافورة أدى إلى فقدان عشرة بحارة وإصابة خمسة آخرين. وأدى الحادث الذي وقع قبل فجر أمس إلى تدفق المياه إلى المدمرة «جون اس ماكين» التي تمكنت بصعوبة من العودة إلى ميناء سنغافورة في وقت لاحق من أمس. وهذا هو ثاني حادث يقع لسفينة تابعة للبحرية الأميركية في غضون شهرين.

وقال الأميرال جون ريتشاردسون قائد العمليات البحرية في بيان، إن ما حدث «يتطلب عملاً أكثر حزماً. ولذلك فقد أمرت بتوقف عمل جميع أساطيلنا في جميع أنحاء العالم».

وقال سلاح البحرية الأميركي في بيان، إن المدمرة القاذفة للصواريخ جون اس ماكين وصلت إلى ميناء في سنغافورة بعد ظهر أمس عقب الحادث الذي وقع قبيل الفجر وأدى إلى تدفق المياه إلى داخلها.

وأطلقت عملية بحث كبيرة، بمشاركة سفن وطائرات من ثلاث دول، بعد اصطدام المدمرة بالسفينة «النيك ام سي» بالقرب من مضيق ملقة.

وقال محللون، إن الحادث الذي يأتي بعد حادث مشابه تعرضت له سفينة حربية أميركية في يونيو قبالة سواحل اليابان، يثير تساؤلات حول ما إذا كان سلاح البحرية الأميركي يعمل فوق طاقته في آسيا، حيث يسعى لصد النزعات التوسعية للصين في بحر الصين الجنوبي والطموحات النووية لكوريا الشمالية.

وقالت البحرية في بيان بعد وصول المدمرة إلى قاعدة شانجي البحرية في سنغافورة، إن «أضراراً كبيرة لحقت بالهيكل أدت إلى تدفق المياه إلى مقصورات مجاورة، منها حجر النوم ومقصورة الآليات وغرف الاتصالات».

وكانت المدمرة البالغ طولها 154 متراً، لا تزال قادرة على الإبحار بعد اصطدامها بالناقلة التي ترفع علم ليبيريا وحجمها أكبر بقليل (182 متراً). ورافقتها سفينتان حتى دخولها الميناء. وتحمل المدمرة اسم والد وجد السناتور الأميركي جون ماكين، وكلاهما كان في سلاح البحرية برتبة أدميرال. وقال الخبير البحري لدى «جينز- اي اتش اس ماركيت» رضوان رحمت إن المؤشرات الأولية تدل على أن المدمرة الأميركية ربما لم تمتثل للقواعد التي تفصل الملاحة التجارية في مضيق سنغافورة.