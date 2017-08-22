الشرطة الإسبانية تقتل منفذ اعتداء برشلونة

برشلونة (وكالات)

أكدت الشرطة الإسبانية أمس، مقتل يونس أبو يعقوب المشتبه به في هجوم برشلونة الذي أودى بحياة 14 شخصاً الأسبوع الماضي، كما أكدت مقتل إمام يعتقد أنه وراء اتجاه الشبان أعضاء الخلية الإرهابية الـ12 إلى التطرف في الانفجار الذي وقع قبل ساعات من اعتداء برشلونة الإرهابي في بلدة الكانار.

وقتلت الشرطة الإسبانية أبو يعقوب الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً قرب سوبيراتس غربي برشلونة، بعدما نبهت امرأة الشرطة بوجود شخص مريب، وقالت الشرطة إنه قتل رجلاً آخر وهو يسرق سيارة ليفر بها، وأكدت أن باو بيريز (34 عاماً) الذي عثر عليه ميتاً بعد طعنه في سيارة من طراز فورد فوكس على مشارف برشلونة الجمعة، قتل على يد أبو يعقوب. وكانت الشرطة أطلقت النار على السيارة عندما اقتحمت حاجزاً عقب اعتداء برشلونة، وعثرت على بيريز مقتولاً طعناً في السيارة لاحقاً، ويعتقد المحققون أن الضحية هو مالك السيارة.

وكان أبو يعقوب (22 عاماً)، وهو مغربي المولد قد قاد السيارة بسرعة كبيرة باتجاه الحشود في شارع لاس رامبلاس الشهير في برشلونة يوم الخميس الماضي فقتل 14 شخصا، ثم فر مترجلاً وسرق السيارة التي قتل سائقها طعناً، بينما كان يصفها، ثم قاد السيارة المسروقة ومر بها عبر نقطة تفتيش للشرطة، وعثر عليها مهجورة فيما بعد وبداخلها جثة الرجل، وكانت الشرطة تعتقد أن أبو يعقوب ربما عبر الحدود إلى فرنسا وسط ظهور أدلة محدودة تربط على ما يبدو مخططي هجوم برشلونة بفرنسا.

وأبو يعقوب هو الوحيد ظل طليقاً من خلية من 12 مشتبهاً به قبل أن يقتل أمس، وكانت والدته هنو غانمي قد ناشدته في مطلع الأسبوع ليسلم نفسه قائلة، إنها تفضل رؤيته في السجن على رؤيته ميتاً.