الشرطة الإسبانية تقتل منفذ اعتداء برشلونة

برشلونة (وكالات)
أكدت الشرطة الإسبانية أمس، مقتل يونس أبو يعقوب المشتبه به في هجوم برشلونة الذي أودى بحياة 14 شخصاً الأسبوع الماضي، كما أكدت مقتل إمام يعتقد أنه وراء اتجاه الشبان أعضاء الخلية الإرهابية الـ12 إلى التطرف في الانفجار الذي وقع قبل ساعات من اعتداء برشلونة الإرهابي في بلدة الكانار.
وقتلت الشرطة الإسبانية أبو يعقوب الذي كان يرتدي حزاماً ناسفاً زائفاً قرب سوبيراتس غربي برشلونة، بعدما نبهت امرأة الشرطة بوجود شخص مريب، وقالت الشرطة إنه قتل رجلاً آخر وهو يسرق سيارة ليفر بها، وأكدت أن باو بيريز (34 عاماً) الذي عثر عليه ميتاً بعد طعنه في سيارة من طراز فورد فوكس على مشارف برشلونة الجمعة، قتل على يد أبو يعقوب. وكانت الشرطة أطلقت النار على السيارة عندما اقتحمت حاجزاً عقب اعتداء برشلونة، وعثرت على بيريز مقتولاً طعناً في السيارة لاحقاً، ويعتقد المحققون أن الضحية هو مالك السيارة.
|
وأبو يعقوب هو الوحيد ظل طليقاً من خلية من 12 مشتبهاً به قبل أن يقتل أمس، وكانت والدته هنو غانمي قد ناشدته في مطلع الأسبوع ليسلم نفسه قائلة، إنها تفضل رؤيته في السجن على رؤيته ميتاً.
|