نادال يعود إلى الصدارة

باريس (أ ف ب)
استعاد الإسباني رافايل نادال «31 عاماً» صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، للمرة الأولى منذ يوليو 2014، بينما دخل البلغاري جريجور ديميتروف نادي العشرة الأوائل ليلة إحرازه لقب دورة سينسيناتي الأميركية.
وأمضى نادال 141 أسبوعاً في صدارة التصنيف العالمي الذي احتله للمرة الأولى في أغسطس 2008. إلا أن الإسباني عانى في الأعوام الماضية إصابات متكررة في الركبة، وتراجعاً في التصنيف إلى المرتبة العاشرة في منتصف العام 2015.
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وتقدم ديميتروف مركزين من الـ 11 إلى التاسع، علماً أن أفضل تصنيف له في مسيرته كان ثامناً «أغسطس 2014».
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وكانت هاليب قريبة من انتزاع الصدارة، لولا هزيمتها في نهائي بطولة سينسيناتي لتنس الأساتذة أمام الإسبانية جاربين موجوروزا.
وجاء تتويج بطلة ويمبلدون، موجوروزا لتصعد ثلاثة مراكز في التصنيف وتحتل المركز الثالث، بينما تراجعت النجمة الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى السابقة، ثلاثة مراكز لتحتل المركز السادس، قبل أسبوع من انطلاق بطولة أميركا المفتوحة «فلاشينج ميدوز».