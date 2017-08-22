فريق الإمارات «توب 5» في طواف إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

حل ساشا مودولو، دراج فريق الإمارات، خامساً في المرحلة الثانية من جولة طواف إسبانيا التي تميزت بقوة الرياح، بينما فاز في المرحلة إيفز لامبيرت من فريق كويك ستيب فلورز ونال القميص الأحمر، وحل زميله ماتيو ترينتين في المركز الثاني.

جاء السباق في المرحلة الثانية صعباً، وتعرض دراج الفريق أنس آت العابدية لحادث تصادم جماعي، ما أدى إلى انسحابه.

وقال مودولو: حققت نتيجة جيدة وانضممت إلى قائمة الأوائل، على الرغم من أنني شعرت بثقل في ساقي، ولم أكن في أفضل حالة، إنني سعيد بهذه النتيجة.

ويتوجه الدراجون في المرحلة الثالثة التي تمتد على مسافة 158.5 كلم، إلى جبال البرانس، فيما قد تكون مرحلة صعبة جداً بالنسبة إلى الدراجين الذين سيواجهون مسافة تسلق من التصنيف الأول خلال أول 32 كلم من المسار، يليها انحدار يمتد على مسافة أكثر من 60 كلم، في الوقت الذي يقترب فيه الدراجون من بلدة «لا سيو دورجيل» الكتالونية. ومع وصول الجولة إلى أندورا، سيواجه الدراجون مسافة تسلق حادة من التصنيف الأول قبل أن يخوضوا سباق سرعة، يليه سباق تسلق من التصنيف الثاني يناسب الدراجين المتخصصين في سباقات التسلق.