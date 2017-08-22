«شانون كوين» بطلة الجولة الـ11 لكأس زايد في بولندا

وارسو (الاتحاد)

حلقت الفرس «شانون كوين» بطلة الديربي البولندي بقيادة الفارس إيه رزنكوف بلقب الجولة الحادية عشرة لكأس زايد «جروب 3» الجولة الثالثة والختامية للتاج الثلاثي الأوروبي، وفازت الفارسة المجرية سيسنجي سيوتاك بلقب مونديال السيدات، وحصد الفارس البولندي إرينسيز ووجك لقب الفرسان المتدربين ليحجزا مقعديهما في الجولة الختامية لمونديال «أم الإمارات» للسيدات والفرسان المتدربين اللتين ستقامان في ختام النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة الذي سيقام على مضمار نادي أبوظبي للفروسية 12 نوفمبر المقبل، تحت شعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة».

وجاء ذلك، في السباقات الثلاثة التي أقيمت أمس الأول في مضمار سلوسفيك في العاصمة البولندية وارسو تحت الأمطار الغزيرة، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» الذي يتضمن كأس زايد وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين، وكأس مزرعة الوثبة ستد وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليوود 2017، والمؤتمر العالمي لخيول السباق «مراكش 2017»، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

وشهد السباق، وتوج الفائزين الدكتور يوسف عيسى حسن الصابري سفير الدولة لدي بولندا، ولارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا» رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار» مدير عام الوثبة ستاليونز، وأحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي.

وشارك في سباق الجولة الـ11 لكأس زايد خمس خيول لمسافة 2600 متر بإجمالي جوائزه المالية 35.440 ألف يورو، وأكدت الفرس البولندية «شانون كوين» بقيادة الفارس إيه رزنكوف وإشراف المدرب جي كوزلوسكي نجوميتها بتحقيقها الفوز باللقب لتحرز انتصارها العاشر على التوالي.