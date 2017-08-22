أبوظبي تنتظر 600 شخصية في «عمومية البارالمبية الدولية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

بدأ العد التنازلي لاجتماع الجمعية العمومية والمؤتمر الدولي للجنة البارالمبية الدولية المقررمن 3 حتى 9 سبتمبر المقبل على أرض المعارض في العاصمة أبوظبي، وتكثف اللجنة العليا المنظمة برئاسة محمد فاضل الهاملي جهودها للانتهاء من التجهيزات الخاصة بالحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، لاسيما أن عدد الضيوف المتوقع حضورهم يصل إلى 600 شخص من مختلف أنحاء العالم سواء لاجتماع الجمعية العمومية أو المؤتمر الدولي.

وتبدأ وفود الدول المشاركة في التوافد على أبوظبي في الأول من سبتمبر المقبل، على أن يكون يوم الرابع من الشهر نفسه موعداً لوصول آخر الوفود المشاركة، وكشفت اللجنة العليا استخدام 86% من الحضور مطار أبوظبي الدولي للتواجد في هذا المحفل الرياضي الدولي الكبير.

وتنطلق الفعاليات باجتماع مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الدولية يومي 2 و4 سبتمبر، فيما تقام فعاليات المؤتمر الدولي لأصحاب الهمم يومي 5 و6 من الشهر نفسه، أما الحدث الأكبر فهو انتخابات مجلس إدارة اللجنة خلال جلسة الجمعية العمومية في الثامن منه .

ويقام المؤتمر الدولي واجتماع الجمعية العمومية تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وعشرة أعضاء خلال هذا الاجتماع الذي سيعلن من خلال العاصمة أبوظبي عن تشكيل المجلس الجديد للجنة الدولية.