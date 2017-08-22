​​معركة «الأساتذة» تختتم «أبوظبي للشطرنج» الليلة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تختتم في السابعة من مساء اليوم في فندق دوست ثاني في أبوظبي فعاليات مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ24، الذي شارك فيه 650 لاعباً ولاعبة من 55 دولة.

وانطلق الحدث الذي ينظمه نادي أبوظبي للشطرنج 13 الجاري تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت الجولات الختامية لعبة الكراسي الموسيقية بتبادل الصدارة حيث اعتلى صدارة بطولة الأساتذة نجم شطرنج الإمارات سالم عبد الرحمن بعد أن حصل على نقطة ثمينة بفوزه على الصاعد علي رضا أفضل ناشئي العالم تحت 16 سنة.

وشارك سالم عبد الرحمن في الصدارة المصري باسم أمين بعد تعادله مع الجورجي ليفان بنتسولا ليصبح رصيد كل منهما 6 نقاط مع ختام مباريات الجولة السابعة، ويتشارك في المركز الثالث ثلاثة لاعبين برصيد خمس نقاط ونصف النقطة لكل منهم وهم الإنجليزي نيجل شورت بفوزه على الهندي شاردول جاجار، والمصري أحمد العدلي بفوزه على الأرميني سمفيل ساهاكيان، والجورجي ليفان بنسولا بعد تعادله مع باسم أمين وستحسم معركة الجولة الثامنة لقب البطولة.‬ وشهدت البطولة الدولية المفتوحة صدارة ثنائية بين لاعب أذربيجان الشاد عبدولييف والفلبيني أرمل أبو سيجو برصيد 6 نقاط ونصف النقطة لكل منهما وستكون مواجهتهما حاسمة في الجولة الختامية لفك الارتباط على المركز الأول.‬

وانطلقت أمس الأول بطولة حماة الوطن بمشاركة 7 لاعبين وتصدر منافسات اليوم الأول أحمد الرميثي، وجاء ثانياً جمعة المهيري، وتقتصر المشاركة في هذه البطولة على أفراد الجيش والشرطة والدفاع المدني ومجندي الخدمة الوطنية.‬

كما انطلقت أمس الأول بطولة الشطرنج العائلي التي شهدت مشاركة قياسية ضمت 24 عائلة، وتصدرت منافسات اليوم الأول عائلة بارتاكي برصيد 5 نقاط إثر فوزين وتعادل وضمت العائلة الأب أديتا بارتاكي والابن أمارديب بارتاكي، وشاركت في الصدارة عائلة شيتلانج إثر فوزين وتعادل وتضم العائلة الأم ساكشي شيتلانج والابن دينيش شيتلانج، وجاءت في المركز الثاني عائلة جونكمان برصيد 4 نقاط من فوزين وخسارة وضمت العائلة الأب هيرمان جونكمان وابنته ماري جونكمان.