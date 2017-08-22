أليساندرا تصطاد ذهبية «التراب»

تودي (الاتحاد)

توجت رامية سان مارينو أليساندرا بالميدالية الذهبية لمسابقة الأطباق من الحفرة «التراب» في ختام الجولة الثالثة لمنافسات بطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، والتي أقيمت على ميادين مدينة تودي الإيطالية على مدى يومين.

وأضافت أليساندرا (29 عاماً) إنجازاً جديداً لسجلها الذي يضم خمس ميداليات في كأس العالم بينها ثلاث ذهبيات في البطولة التي أقيمت في سيدني وكونسينسون العام 2011 وفي قبرص العام 2015 وقبلها فضيتان الأولى في سان مارينو مسقط رأسها العام 2009 والثانية في كأس العالم في العين العام 2015.

واحتلت الإيطالية جيسكا روسي (25 عاماً) المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية والتي تحمل في رصيدها 20 ميدالية عالمية منها 9 ذهبيات في مقدمتها ذهبية أولمبياد لندن 2012 إلى جانب 8 ميداليات فضية وثلاث برونزيات.

وجاءت في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية السلوفاكية سوزانا (33 عاماً) والتي حصدت 31 ميدالية عالمية في مسيرتها، منها 10 ذهبيات ومثلها من البرونزيات إلى جانب 11 فضية بينها فضيتان في أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012.