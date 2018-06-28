«خليفة الإنسانية» تنظم حفل زواج جماعي لألف عريس وعروس في البحرين

المنامة (وام)

نظمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أمس الأول، حفل الزفاف الجماعي السابع، في مملكة البحرين الشقيقة، والذي ضم ألف شاب وفتاة، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المؤسسة.

حضر الحفل، الذي أقيم برعاية صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية في مملكة البحرين، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، ومحمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، وعدد من كبار المسؤولين والضيوف وأهل العرسان.

وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بعمق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط بين الإمارات والبحرين قيادة وحكومة وشعباً، مثمناً جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في تنظيم هذا الحفل الضخم، والذي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم.

كما أشاد بالدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية للعمل الخيري والإنساني في المملكة، والذي يعتبر الداعم الأول له، من خلال مبادراته الإنسانية في مختلف المناسبات، مثمناً توجيهات جلالته بتقديم كل أنواع الدعم والرعاية للشباب البحريني، وحرصه على تكامل الجهود للوقوف مع الشباب في بداية حياتهم، ومساندتهم لتوفير الحياة الكريمة المستقرة لجميع أفراد الشعب البحريني الكريم.