هل هي مجرد تغريدة؟

يقال إن تغريدة ما أطلقها ليونيل ميسي على حسابه الرسمي في تويتر، وراء أنباء رحيله عن برشلونة، ويقال إن اختيار ميسي متابعة حساب مانشستر سيتي وراء نبأ انتقاله إلى البريميرليج. وفى مثل تلك الحالات يكون الخبر الأكيد حين نرى ميسي بقميص السيتي. إلا أن أنباء أخرى تؤكد أن ميسي وافق على تمديد عقده مع برشلونة حتى 2021، فهل تم التوقيع فعلاً أم لم يوقع بعد؟
سؤال آخر، لماذا يرحل ميسي عن برشلونة؟ هل هو المال أم الرغبة في خوض مغامرة جديدة، أم البحث عن نجاح آخر؟ هل يرغب في الانضمام إلى مدربه السابق جوارديولا؟ هل هي حالة الفريق الذي يبدو أنه طوى زمنه، ولو مرحلياً، بعدما انتخب كأهم وأقوى فريق في الحقبة الأولى من هذا القرن؟
مرة أخرى، لماذا يرحل ميسي إذا كان يفكر فعلاً في الرحيل؟
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في كتابه «أسرار جوارديولا» الذي نشرته دار «الصفحة الأخيرة» روى المدرب الإسباني سبب رحيله قائلاً: أدركت أنها النهاية مع الفريق حين نظرت إلى أعين اللاعبين ووجدت الضوء اللامع الذي كان يخرج من أعينهم بات خافتاً. لم يعد لديهم نفس اللمعة التي تعكس الرغبة في تحقيق المزيد من النجاحات..
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ترى ماذا يحدث لبرشلونة إذا رحل ميسي.. وهل هي مجرد تغريدة؟!