ميلانو (رويترز)

استهل ميلانو وإنترناسيونالي مشوارهما في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بقوة، بعد أن فازا بسهولة بنتيجة 3-صفر، في إطار سعيهما لتجاوز الأداء المتواضع الذي قدماه الموسم الماضي. وأشرك ميلانو 7 لاعبين جدد في تشكيلته الأساسية في فوزه على مستضيفه كروتوني، وسجل كل الأهداف في أول نصف ساعة بعد أن ساعده طرد أحد مدافعي الفريق صاحب الأرض في الدقيقة الرابعة. وسجل ماورو إيكاردي هدفين ليقود إنترناسيونالي للفوز بملعبه على فيورنتينا في عودة غير سعيدة لمدرب الفريق الزائر الجديد ستيفانو بيولي لاستاد سان سيرو بعد أن أقاله إنترناسيونالي الموسم الماضي.

وأحرز ألكسندر كولاروف لاعب روما الجديد هدفاً من ركلة حرة ماكرة نفذها من أسفل الحائط الدفاعي ليمنح وصيف البطل الموسم الماضي الفوز 1-صفر على مستضيفه أتلانتا.

وأنفق ميلانو 190 مليون يورو «223.40 مليون دولار» على الصفقات الجديدة قبل بداية الموسم في محاولة لوضع حد لسنوات من الأداء المتواضع.