لندن (د ب أ)

أشاد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي، بلاعبي فريقه بعد فوزهم على توتنهام في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية من المسابقة الإنجليزية. وفاز تشيلسي 2/‏‏ 1 على مضيفه توتنهام، وسجل هدفي الضيوف اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو، فيما سجل هدف أصحاب الأرض البلجيكي ميتشي باتشوايي، مهاجم تشيلسي بالخطأ في مرماه.

وأكد كونتي أن الفرق المنافسة ستواجه بداية صعبة في أولى مبارياتها على ملعب ويمبلي، معقل توتنهام، في الموسم الجديد. وقال كونتي: أكون سعيداً للغاية عندما أرى مباراة مثل هذه، أنا لا أتحدث عن كرة القدم، ولكن عن هذه الروح وهذا القلب وهذه الرغبة، لقد فعلوا نفس الشيء في الموسم الماضي. وخاض تشيلسي بقيادة كونتي تحدياً ضخماً في مواجهة الشكوك والمتربصين في الموسم الماضي، حتى نجح في حصد لقب الدوري الإنجليزي. وقاد كونتي فريقه في ظل غياب لاعبيه الموقوفين جاري كاهل وسيسك فابريجاس، فيما غاب البلجيكي إيدن هازارد الذي لم يتعافَ بعد من الإصابة.

وأضاف كونتي قائلاً: لقد رأيت اليوم محاربين، بكل تأكيد رأيت أشياء إيجابية في لحظات لم تكن سهلة بالنسبة لنا في ظل وجود لاعبين موقوفين ومصابين.