ليفربول يخشى مفاجآت هوفنهايم

برلين (د ب أ)

بعد أن حقق ليفربول الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ونابولي الإيطالي، انتصارات مقنعة في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، تتطلع الفرق الثلاثة إلى تفادي المفاجآت في جولة الإياب التي تقام اليوم وغداً، لتحقيق التوقعات بانتزاع بطاقة التأهل.

ويستضيف إشبيلية فريق باشاك شهير التركي اليوم، بعد أن فاز الفريق الإسباني 2/‏‏ 1 ذهابا في تركيا، بينما يحل نابولي ضيفاً على نيس الفرنسي، الذي خسر أمام منافسه الإيطالي ذهاباً صفر/‏‏ 2.

ويسعى ليفربول، بطل أوروبا 5 مرات، لحسم مشاركته في دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الثانية فقط خلال 8 مواسم، عندما يستضيف هوفنهايم الألماني غداً، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول 2/‏‏ 1 في ألمانيا.

ورغم تقدم ليفربول في مباراة الذهاب وإقامة مباراة الإياب على ملعبه «أنفيلد»، حذر حارس المرمى سيمون مينيوليه من الاستهانة بالمواجهة، خاصة بعد الهدف المتأخر لهوفنهايم في مباراة الذهاب، والذي جدد أمله في العودة. وقال مينيوليه: كانت المنافسة قوية هناك، ومن سوء الحظ أن تلقينا هدفا قبل دقيقتين من النهاية، بعد أن كنا متقدمين بهدفين خارج أرضنا.. ومع ذلك، فحسم التأهل لدوري الأبطال، أهم من نظافة الشباك. سأركز على ذلك طوال الوقت.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أجرى 5 تغييرات على تشكيلته للمباراة أمام كريستال بالاس أمس الأول السبت، حيث ادخر بعض أوراقه لمباراة الإياب أمام هوفنهايم.

وقال كلوب، في إشارة إلى خوض فريقه 5 مباريات خلال 14 يوما ببداية الموسم، كلنا نواجه ضغوطاً ودائماً ما تكون البداية سريعة.

وأضاف «هذا هو التحدي، وهذا هو الوضع. حتى الآن، تسير الأمور بشكل جيد».

واستعاد هوفنهايم توازنه بعد الهزيمة أمام ليفربول، وهي أول مباراة أوروبية للفريق الألماني، بالفوز على فيردر بريمن في أولى مراحل الموسم الجديد من الدوري الألماني «بوندسليجا»، رغم إجراء تغييرات طفيفة. ويتوقع أن يدفع جوليان ناجلزمان المدير الفني لهوفنهايم، بأقوى تشكيلة للفريق في المباراة، أملاً في تحقيق حلم انتزاع بطاقة التأهل على حساب ليفربول.