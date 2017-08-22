البارسا يكرّم ضحايا كامبريلس بـ «الفوز المر»

برشلونة (رويترز)

بدأ برشلونة مسيرته في الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بالفوز 2-صفر على ريال بيتيس في المباراة الأولى باستاد نو كامب بعد الهجمات الدامية في العاصمة الكتالونية وبلدة كامبريلس، وجاد الفوز بطعم المرارة نظراً للأحداث التي شهدتها كتالونيا، إضافة لكونها أول مباراة بعد السقوط بالسوبر الإسباني ذهاباً وإياباً.

كما استهل ريال مدريد بنجاح رحلته نحو الاحتفاظ باللقب لأول مرة منذ 2008، بفوزه 3-صفر على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، لكن قائده سيرجيو راموس تعرض للطرد في اللحظات الأخيرة، ليحصل على البطاقة الحمراء رقم 23 في مسيرته.

وحول ألين توسكا مدافع بيتيس تمريرة عرضية من النشيط جيرار ديلوفو بالخطأ داخل مرماه، كما صنع لاعب إيفرتون السابق العائد إلى ناديه القديم الهدف الثاني الذي سجله سيرجيو روبرتو بعدها بثلاث دقائق.

وكان ليونيل ميسي مسؤولاً عن الإبداع في برشلونة ووضعت مسؤولية أكبر على عاتقه في ظل غياب لويس سواريز وأندريس إنيستا، لكن إطار المرمى حرم اللاعب الأرجنتيني من التسجيل في 3 مناسبات في الشوطين.