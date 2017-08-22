العين يتعادل مع الهلال في ذهاب ربع نهائي «الأبطال»

العين (الاتحاد)

تعادل العين مع الهلال السعودي من دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب هزاع بن زايد بدار الزين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا. ولم يستطع «الزعيم» استطلاع الهلال ممثل الكرة السعودية رغم الأفضلية الهجومية على مدار شوطي اللقاء. وجاء الشوط الأول حماسياً تبادل فيه الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، فيما جاءت السيطرة بلون قميص العين في الشوط الثاني.

ولعب زعيم الإمارات بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 67، بعد طرد مهند العنزي للحصول على البطاقة الصفراء الثانية، وهو ما زاد من العبء على كاهل اللاعبين، خاصة وأنه كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل هدف الفوز في تلك الفترة. وبهذا التعادل تأجل حسم الفريق الصاعد لنصف نهائي البطولة، إلى مباراة العودة في العاصمة السعودية الرياض.

لم ينتظر الفريقان كثيراً للإعلان عن الإثارة مبكراً، حيث أعلن محمد عبد الرحمن عن الخطورة الأولى على مرمى الهلال السعودي، عندما سدد أرضية زاحفة مرت بجوار القائم الأيسر بقليل في الدقيقة الثانية من اللقاء، بعد تمريرة من شقيقه عمر عبد الرحمن في الجهة اليسرى.

ورد السوري عمر خريبين بتسديدة تصدى لها خالد عيسى بثبات.