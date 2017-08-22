بطل «السيتي - أبوظبي» في زيارة لمعقل الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

يتوجه لاعبو فريق «كيندر جاردن ستارترز» إلى مدينة مانشستر في نهاية هذا الأسبوع لمقابلة نخبة من لاعبي السيتي، والمشاركة في حصص تدريبية على استاد الاتحاد، بعد أن سطع نجمهم في منافسات كأس «مانشستر سيتي - أبوظبي» في نسخته الأولى هذا العام، حيث أحرز الفريق لقب البطولة، وفاز بالجائزة الكبرى وتمثل رحلة إلى مانشستر.

وشهدت البطولة في نسختها الأولى منافسات جمعت بين 60 فريقاً، شارك بها مجموعة من الفتيان والفتيات ضمن فئاتهم قادمين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وعلى مدار يومين، وتمكن فريق كيندر جاردن ستارترز من الفوز بلقب البطولة التي أقيمت جميع منافساتها في مدينة زايد الرياضية.

وسيحظى لاعبو فريق كيندر جاردن ستارترز والذي يضم 16 لاعباً، تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات، بفرصة التوجه إلى مقر السيتي في إنجلترا والتدرب على يد أكاديمية السيتي يوم الاثنين المقبل، وتعد هذه الرحلة فرصة مثالية لتطوير مهاراتهم الفنية واللعب ضمن حرم أكاديمية السيتي لكرة القدم، والقيام بجولة داخل أرجاء استاد الاتحاد، بالإضافة إلى اللقاء مع لاعبيهم المفضلين ومشاهدتهم أثناء تدريباتهم استعداداً لمتابعة مسيرتهم في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وزيارة أهم المعالم الثقافية لمدينة مانشستر.

وأكد سيمون هيويت مدير مشروع مدارس سيتي، أن المعسكرات التدريبية تساهم في بناء وتطوير مهارات اللاعبين، وتعد هذه الرحلة المميزة إلى مانشستر غاية في الأهمية، إذ تساهم بشكل كبير في تطوير مستوى كرة القدم في الدولة، ولها شأن كبير في توطيد العلاقات بين أعضاء الفريق، كما تلعب دوراً مهماً في بناء شخصية اللاعب التي تنمو معه ويكتسب ثقته الخاصة، وبما يشكل جزءاً مهماً في مسيرته الاحترافية ليصبح لاعباً دولياً لامعاً.