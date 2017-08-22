الوحدة يلتقي أودنيزي ودياً بالنمسا

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يواجه فريق الوحدة، أودنيزي الإيطالي في السابعة من مساء اليوم، في ثالث مبارياته الودية بمعسكره الخارجي الذي يقيمه في النمسا، ويغيب عن المباراة اللاعب محمد عبد الباسط الذي تعرض لشد عضلي قوي في التدريبات، يحتاج على أثره لفترة تصل لـ10 أيام قبل أن يعود مجدداً وينتظم في تدريبات الفريق، بحسب عبد الباسط محمد مدير الفريق، الذي أكد أن «العنابي» يخوض مباراته الرابعة أمام الفيحاء يوم السبت المقبل، بينما يختتم مبارياته بلقاء فريق درجة ثانية يوم الاثنين المقبل، قبل العودة في اليوم التالي أبوظبي.

وقال عبد الباسط محمد: المعسكر بشكل عام جيد والعمل تم لتحقيق أفضل استفادة منه، والاستعدادات تتم بشكل قوي مثل بقية الأندية.

وقال: نعرف أن الموسم سيكون صعباً، ويجب أن يكون التحضير له بشكل قوي، وحتى الآن الإعداد يسير وفقاً لما تم الترتيب له من قبل الجهاز الفني، والجميع في الفريق يودي دوره بالصورة المطلوبة، ومع نهاية المعسكر سيعود الفريق إلى أبوظبي ويواصل تدريباته حتى موعد مباراته أمام شباب الأهلي دبي يوم 8 سبتمبر المقبل بكأس الخليج العربي.

وأكد المجري بلازس جوجاك لاعب الفريق، أن «العنابي» سيظهر في أفضل حالاته في الموسم الجديد، مشيراً إلى أن التحضيرات تمضي بشكل جيد، وأن اللاعبين أصبحوا أكثر معرفة بما يريده المدرب، وسيحرصون على ترجمة العمل الذي تم خلال المباريات الرسمية للفريق.

وقال جوجاك: نحن سعداء بما قدمه الجمهور من دعم ومؤازرة في الموسم الماضي، ويمثل ذلك حافزاً لنا لتقديم مستويات أفضل، وقد سعدت كثيراً بالحضور الجماهيري في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبمساندة جمهورنا التي كانت عاملاً مهماً في تقديم الفريق أفضل ما عنده، وأيضاً بوقفة الجمهور مع الفريق بشكل عام خلال الموسم بغض النظر عن النتائج، ونتمنى أن يتواصل ذات الجهد الكبير من الجمهور، وأن تصبر على الفريق خاصة أن المدرب جديد حتى نصل لتحقيق النتائج المرجوة.

وعن تحوله من الوسط الأيمن إلى مركز صانع ألعاب الفريق قال جوجاك: «أشعر بالارتياح في مركز صانع الألعاب، وخلال الموسم الماضي، حينما كنت أشغل مركز الوسط الأيمن، كان المدرب يمنحني الحرية أحياناً وأتحرك في أماكن كثيرة، وأنا مستعد لخدمة الفريق واللعب في أي مركز، وهذا الأمر يطور من أدائي.

وأشاد جوجاك بإسماعيل مطر، قائد الفريق والمنتخب، وقال: «يوجد تفاهم كبير بيننا وتقارب في الأفكار، لدرجة أننا نفهم بعضنا بعضاً دون الحاجة للتحدث معاً، وأنا أحب إسماعيل كشخص خارج وداخل الملعب، وهو يمنحني دفعة معنوية كبيرة، وأتعلم منه الكثير».

وقال عن مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا: «الوحدة قادر على بلوغ دور المجموعات وتقديم مستويات متميزة، خاصة بعد اكتساب اللاعبين الشباب بالفريق الخبرة الكافية عبر المشاركة في النسخة السابقة».