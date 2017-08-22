باوزا: هدفي أن أجعل كل إماراتي فخوراً بـ «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

أكد الأرجنتيني باوزا المدير الفني لمنتخبنا الوطني، أن هدفه أن يجعل كل إماراتي فخوراً بمستوى المنتخب، ومردوده ومسيرته خلال العامين المقبلين، مدة قيادته الفنية للكرة الإماراتية، وشدد على أن الفترة المقبلة تتطلب مزيداً من الجهد والعمل المستمر، كما تحتاج أيضاً إلى الصبر، حتى ينجح الجهاز في تنفيذ تصوراته الكاملة، لإعداد منتخب قادر على المنافسة في جميع البطولات، لا سيما كأس آسيا 2019، التي تولى المسؤولية من أجل المنافسة على لقبها.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها باوزا لوسائل الإعلام، عقب التدريبات التي خاضها الأبيض أول أمس، وأبدى خلالها المدير الفني سعادته بما يراه من جدية وتركيز لجميع اللاعبين خلال المعسكر الحالي، مشيراً إلى أن الهدف هو الوصول للتوليفة الأنسب، وخلق حالة من الانسجام بين جميع عناصر المنتخب الوطني.

وحول مباراة «الأخضر» السعودي قال: ستكون مباراة صعبة على الطرفين، نحن نستعد بكل ثقة، ولدينا رغبة في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحنا، والعمل على إعادة المنتخب لسكة الانتصارات، فهذا أمر ضروري للغاية للبناء عليه للمرحلة المقبلة، بغض النظر عن موقعنا من التصفيات أو فرص التأهل، لأننا لن ننظر لذلك، بل سننظر إلى اللعب بدوافع الفوز ولا شيء غير ذلك.

وفيما يتعلق بمدى خشيته تفوق المنتخب السعودي أمام الأبيض في معظم مواجهات الفريقين، لا سيما في التصفيات، «فاز الأخضر في مواجهتين بجدة مقابل تعادل وحيد في أبوظبي»، قال: لا أخشى أحداً، ولا أخشى أي منتخب، سواء الأخضر السعودي أو العراق، هدفي هو تجهيز فريقي والوصول باللاعبين للفورمة المطلوبة، حتى يكون المنتخب جاهزاً وفي كامل لياقته الفنية والبدنية.