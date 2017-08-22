محمد الشرقي يشيد بإنجاز «زوارق الفجيرة السريعة» في المجر

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صباح أمس، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق الفجيرة للزوارق السريعة للناشئين، الذي شارك في بطولة العالم وأوروبا للزوارق السريعة، التي أقيمت فعاليتها مؤخراً في المجر.

وبارك سموه للفريق مشاركته الناجحة في البطولة التي تعد الأولى من نوعها لفريق ناشئ على مستوى الدولة والمحيط العربي، مشيداً بالمستوى المتميز الذي ظهروا به في البطولة، وذلك بنيلهم مراكز متقدمة في منافساتها، التي تعد مهمة وجيدة قياساً بمستوى المشاركين في البطولة.

واستمع سموه إلى شرحٍ موجز عن طبيعة المنافسات التي خاضها الفريق، وحث الرياضيين المشاركين فيها على مواصلة النجاح والتفوق في المنافسات التي يخوضونها، لاسيما أنهم ما زالوا في بداية عطائهم الرياضي.

وأعرب أحمد إبراهيم نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية والمدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وأعضاء الفريق، عن الشكر لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال، مثمنين الدعم والتوجيهات السامية من قبل سموه للقطاع الرياضي وللرياضات البحرية والتي ساهمت في تحقيق الانتصارات ونيل الجوائز. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.