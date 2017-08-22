القوات الجوية المصرية تدمر 9 سيارات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية

القاهرة (وكالات)

دمرت القوات الجوية المصرية 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر في الحدود الغربية المتاخمة لليبيا. وجاء في بيان صادر عن الجيش المصري أمس: «استمراراً لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسة في تأمين حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة، تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة، أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية على مدار الـ 48 ساعة الماضية، واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها، ونجحت القوات في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.

وفي توقيت متزامن، وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني، وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة، أسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء.