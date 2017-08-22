السيسي: سياسة مصر قائمة على حسن الجوار وعدم التآمر

القاهرة (وكالات)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الفريق أول ركن عوض محمد بن عوف، وزير الدفاع السوداني، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، فضلاً عن عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بالقاهرة. وفي هذا الإطار، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير دفاع السودان نقل تحيات الرئيس السوداني عمر البشير للرئيس السيسي، مؤكداً حرص السودان على تعزيز العلاقات مع مصر، ومواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء مختلف القضايا للتصدي للتحديات المختلفة التي تواجه البلدين. وأعرب وزير الدفاع السوداني عن تقدير بلاده لدور مصر المحوري في الحفاظ على استقرار الأمة العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً أن أمن مصر من أمن السودان، وأن مصر صمام أمان الأمة العربية بأسرها، كما أعرب عن تطلع السودان لمواصلة التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين، بهدف تجاوز أية عقبات قد تعكر صفو العلاقات المصرية السودانية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي طلب خلال اللقاء نقل تحياته للرئيس عمر البشير، مؤكداً عمق ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات خاصة ووثيقة، وأن سياسة مصر الخارجية تقوم على مبادئ وقيم راسخة لا تحيد عنها، على رأسها حسن الجوار، وعدم التآمر أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون من أجل السلام والبناء والتنمية.

وأشار الرئيس المصري، إلى ضرورة استمرار العمل على دفع أطر التعاون بين البلدين، وتوطيد العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق والتشاور المكثف بين الدولتين الشقيقتين، وعدم السماح لأي مشكلات بالتأثير على قوة وتميز العلاقات بينهما. وتابع السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد التباحث حول سبل الارتقاء بالتنسيق العسكري والأمني بين البلدين الشقيقين، إذ تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة العسكرية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين على الحدود.