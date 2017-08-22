التصدي لاعتداء الاحتلال على مقبرة «الشهداء» بالقدس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله)

تصدى مقدسيون صباح أمس لجرافة الاحتلال التي حاولت هدم أجزاء من سور «مقبرة الشهداء» بالمدينة، لاقتحام المقبرة والبدء بأعمال تجريف لإقامة حدائق ومسارات توراتية. وأوضح رئيس لجنة رعاية المقابر الإسلامية في القدس مصطفى أبو زهرة أن جرافة الاحتلال حاولت هدم الجزء الغربي لسور مقبرة الشهداء «وهذه المقبرة التي تعتبر امتدادا لمقبرة اليوسيفية في منطقة باب الأسباط»، وتم التصدي للجرافة ومنع دخولها إلى أرض المقبرة. وأضاف أن العمال قاموا بوضع علامات «أشرطة» في أرض مقبرة الشهداء، كمقدمة لتنفيذ مخطط الحدائق والمسارات.

وأضاف أبو زهرة أن الجرافة قامت بهدم أجزاء من سور لأرض مقابلة للمقبرة المعروفة بأرض «سوق الجمعة» ومن خلال ذلك تمكنت الجرافة الوصول الى سور مقبرة الشهداء، لكن تم التصدي لهم. وأوضح أبو زهرة أن الاحتلال يحاول القيام بأعمال تجريف في مقبرة الشهداء بهدف عمل حدائق توراتية ومسارات خاصة للمستوطنين والسياح، إضافة الى مطلة للسفوح الغربية لجبل الزيتون، وهذا ما نرفضه، فهذه الأرض هي أرض وقفية يوجد فيها صرح للشهداء الذين ارتقوا في حرب عام 1967.

وأوضح أبو زهرة أنه تم مؤخرا بناء حوالي خمسين قبرا في مقبرة الشهداء، إلا أن الاحتلال قام بهدمها جميعها وصب الباطون في المنطقة لعدم إعادة بناء أي قبور. من جهته أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين علي رفض كافة الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مقبرة الشهداء، وقال:» حرمة الأموات كحرمة الأحياء ومحاولة الدخول الى المقبرة والعبث في المكان هو عدوان على حق المسلمين في المدينة وعدوان على رفات الأموات في المقبرة.

الى ذلك أمّنت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة التابعة لها، صباح أمس، الحماية لـ 96 مستوطنًا يهوديًا خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وأوضحت دائرة الأوقاف الاسلامية أن 96 مستوطنًا؛ من بينهم 5 من فئة الطلاب اليهود، اقتحموا باحات الأقصى، وتجولوا فيها بحماية عناصر من شرطة الاحتلال.