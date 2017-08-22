بغداد تنفي تقديم تنازلات لتأجيل الاستفتاء الكردي

بغداد (وكالات)

نفى مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تقديم تنازلات إلى الأكراد لتأجيل الاستفتاء على الاستقلال في إقليم كردستان والمقرر الشهر المقبل. وأتت توضيحات مكتب العبادي رداً على إعلان مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، أن أكراد العراق قد يدرسون احتمال تأجيل الاستفتاء المقرر في 25 سبتمبر مقابل ضمانات من الحكومة المركزية في بغداد ووثيقة تسمح لهم بإجراء الاستفتاء العام المقبل. وقال بختيار، إن وفداً كردياً يزور بغداد للاطلاع على مقترحات من قادة عراقيين قد تقنع الأكراد بتأجيل التصويت، داعياً بغداد لإبداء استعداد لمساعدة الأكراد على تخطي أزمة مالية وتسوية ديون مستحقة على حكومتهم تقدر ما بين 10 و12 مليار دولار بما يساوي تقريباً الميزانية السنوية لكردستان.

.. وبارزاني: لن يؤجل تحت أي ضغط

بغداد (الاتحاد)

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أمس، أن الوفد المفاوض في بغداد المكلف من قبل اللجنة العليا للاستفتاء لا يعيد التفاوض بشأن الفدرالية وحصة الإقليم من الميزانية المالية الاتحادية، مشدداً على عدم تأجيل الاستفتاء المزمع إجراؤه يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل تحت أي ضغط.

وقال بارزاني في كلمة له خلال لقائه وفداً من نقابات نسائية وطلابية في أربيل: «نحن بحاجة إلى وجود كردستان مستقلة لنكون جيراناً جيدين مع العراق»، مضيفاً: «لقد حاولنا وبجميع الأشكال تحسين العلاقات مع بغداد إلا أن محاولاتنا باءت بالفشل». ونوه بأن «وفدنا في بغداد لا يعيد التفاوض بشأن الفيدرالية أو قضايا الميزانية، بل يفاوض بشأن الاستفتاء»، مؤكداً: «سنبني دولة وأمة كردية على أساس الديمقراطية والتعددية الدينية والعرقية». وتابع الرئيس بارزاني: «لن نؤجل الاستفتاء تحت أي ضغط»، متسائلاً أن «أولئك الذين يقولون إن التوقيت ليس مناسباً، نحن نقول ما هو التوقيت والبديل الأفضل؟». وكانت مفوضية الانتخابات‏‭ ‬والاستفتاء ‬في ‬إقليم ‬كردستان ‬قد ‬أعلنت ‬في ‬وقت ‬سابق ‬عن ‬افتتاح ‬أول ال‬مراكز ‬الخاصة‭ ‬للإدلاء ‬بالأصوات ‬خلال ‬العملية ‬المقررة ‬25 سبتمبر ‬المقبل.‭