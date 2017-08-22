القوات العراقية تواصل تقدمها في تلعفر وتسيطر على شبكة أنفاق

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أعلنت القوات العراقية تحرير قريتين جديدتين في المحور الغربي لقضاء تلعفر في اليوم الثاني لمعركة تحرير القضاء من «داعش» آخر معاقل التنظيم الإرهابي في محافظة نينوى، فيما قتل 4 انتحاريين دواعش هاجموا ناحية البغدادي غرب بغداد. وقال الفريق رائد جودت قائد الشرطة الاتحادية، إن قواته استعادت السيطرة على مرتفعات قرية «ملا جاسم» الاستراتيجية غرب تلعفر، كما استعادت قرية «عبرة عزيز»في المنطقة نفسها. وأضاف أن القوات قتلت 20 داعشياً ودمرت عجلتين مفخختين و3 دراجات نارية يستقلها الدواعش في حين أفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أن الهدف التالي للقوات هو حيا الكفاح الشمالي والجنوبي. وعلى الجبهات الشمالية الشرقية باشرت قطع الفرقة السادسة عشرة من الجيش تقدمها من جبل «ساسان» المطل على المدينة. في هذه الأثناء، كثفت القوات العراقية قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع ومخابئ التنظيم الإرهابي في القضاء، فيما واصلت قوات عراقية مشتركة توغلها في اتجاه مناطق الكفاح والوحدة والسعد غرب تلعفر، وفرضت سيطرتها على شبكة أنفاق بطول 250 متراً كان التنظيم الإرهابي يستخدمها للتدريب وتوجيه طائراته المسيرة لاستهداف عمق المدينة. من جانبها، تقدمت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في اتجاه تخوم تلعفر من الجهة الجنوبية وتسعى للوصول إلى محيط مستشفى الحسين، تمهيداً للوصول إلى وسط القضاء، وأشار مصدر في الجيش إلى أن قطعات الجيش العراقي من الفرقة 15 تحاصر عناصر التنظيم الإرهابي في مركز ناحية المحلبية غرب الموصل، والفرقة 16 في اللواء 73 تتقدم في اتجاه قريتي كوبري والكسك.

من جهتها، قالت قيادة العمليات المشتركة في بيان أمس، إن الطيران العراقي نفذ 14 غارة جوية في تلعفر أسفرت عن قتل 16 إرهابياً وتدمير دراجتين ناريتين وعتاد عسكري.

وفي سياق آخر، أعلن مصدر في الحشد العشائري في محافظة الأنبار أمس، مقتل 4 انتحاريين هاجموا ناحية البغدادي غرب بغداد. وقال القيادي في الحشد العشائري محمد الداوود، إن «قوات العشائر قامت بقتل 4 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة، بعد دخولهم قرية السحل في مدينة البغدادي لمهاجمة القطعات العسكرية والعشائرية». وأضاف أن العشائر قامت بكشف المخطط الإرهابي، وتتبعت الانتحاريين الذين تنكروا بزي مدني في محاولة لاقتحام مقر للجيش والعشائر، ما أدى إلى إطلاق النار من قبل عناصر العشائر باتجاههم بشكل مكثف ما تسبب بمقتلهم جميعاً. وأوضح أن التنظيم الإرهابي بدأ يلجأ إلى أسلوب التخفي والتنكر في عملياته المسلحة في أسلوب جديد بهدف قتل أعداد كثيرة من المدنيين والعسكريين.

الأمم المتحدة: 30 ألفاً نزحوا من مناطق القتال

بغداد (وكالات)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «UNAMI»، فرار آلاف المدنيين من قضاء تلعفر في الأيام الأخيرة، قبل انطلاق أوسع عملية عسكرية لاسترجاع القضاء من قبضة تنظيم «داعش». وقالت منسّقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز غراندي في بيان صحفي أمس الأول، إن «الآلاف من الناس يفرون من تلعفر من أجل السلامة، وتمضي الأسر في رحلات من 10 إلى 20 ساعة، في درجات حرارة عالية جدا، للوصول إلى نقاط تجمع النازحين». وأضافت غراندي أن «أكثر من 30 ألف شخص فروا فعلاً من المنطقة ولا معلومات بشأن عدد المدنيين الذين ما زالوا في المناطق التي يدور فيها القتال». وأشارت إلى أن البعثة تستعد لفرار آلاف الأشخاص في الأيام والأسابيع القادمة محذرة من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الناس في المدينة، بعد نفاد الغذاء، والماء، والضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.