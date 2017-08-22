15 ألف سوري غادروا تركيا لقضاء عطلة الأضحى



تاريخ النشر: الثلاثاء 22 أغسطس 2017 أنقرة (وكالات) أعلنت السلطات التركية أمس، أن نحو 15 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ 15 أغسطس الجاري، لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وقال مسؤولون في رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «أفاد»، إن السوريين عادوا إلى بلادهم عبر معبر «أونجو بينار» في ولاية كليس جنوب البلاد، المقابل لمعبر باب السلامة في الطرف السوري، بعد أن أتموا الإجراءات القانونية المطلوبة. وأشاروا إلى أن الإجراءات القانونية تتضمن التسجيل في نظام المواعيد الذي أنشأته ولاية كليس، ثم التوجه إلى المعبر المذكور، بمرافقة فرق من الأمن والدرك التركي. وعقب إكمال معاملاتهم الضرورية في أقسام متنقلة أقامتها إدارة الهجرة التركية في المعبر، ينتقل السوريون إلى بلادهم بواسطة الحافلات. وتقوم فرق الإنقاذ الطبية الوطنية التركية في المعبر، بإكمال لقاحات الأطفال بين الفئة العمرية 0 - 15 سنة. يشار إلى أن العودة من سوريا إلى تركيا ستبدأ في 5 سبتمبر، على أن تنتهي في 15 أكتوبر المقبل.