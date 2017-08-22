الحوثيون يُصعّدون التوتر مع صالح ويُحكمون الطوق على صنعاء

صنعاء (الاتحاد)

بدا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أمس الاثنين، أكثر مرونة إزاء التصعيد الإعلامي والمسلح لحلفائه المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، ويعارضون بشدة إقامة تظاهرة كبيرة للحزب الخميس المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسه.

وأرسل المتمردون الحوثيون صباح أمس دفعات جديدة من مقاتليهم المدججين برشاشات وبنادق كلاشنكوف إلى ضواحي صنعاء لتطويق العاصمة التي تتهيأ لإقامة فعالية الاحتفالية لحزب المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين جنوب المدينة.

ونشر ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعشرات المسلحين في طريقهم إلى صنعاء قدموا من بلدات ومحافظات مجاورة، بينما كشفت مصادر إعلامية في الجماعة المذهبية عن استعدادات «تجري على قدم وساق» لإرسال حشود مسلحة كبيرة من صعدة معقل الحوثيين في أقصى شمال البلاد، مشيرة أيضاً إلى تأييد قبائل طوق صنعاء لإجراءات الجماعة المناهضة لحليفها في الانقلاب حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك عقب اجتماع عقدته صباح أمسن زعامات قبلية محلية موالية للحوثيين.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، أمس، عن سقوط قتيلين، أحدهما قيادي مؤتمري والآخر مسؤول حوثي، باشتباكات اندلعت صباح أمس بين جماعات مسلحة من الطرفين عند المدخلين الغربي والجنوبي لصنعاء.