الحوثيون يُصعّدون التوتر مع صالح ويُحكمون الطوق على صنعاء

صنعاء (الاتحاد)
بدا حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح أمس الاثنين، أكثر مرونة إزاء التصعيد الإعلامي والمسلح لحلفائه المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء، ويعارضون بشدة إقامة تظاهرة كبيرة للحزب الخميس المقبل بمناسبة الذكرى السنوية الـ35 لتأسيسه.
وأرسل المتمردون الحوثيون صباح أمس دفعات جديدة من مقاتليهم المدججين برشاشات وبنادق كلاشنكوف إلى ضواحي صنعاء لتطويق العاصمة التي تتهيأ لإقامة فعالية الاحتفالية لحزب المؤتمر الشعبي العام في ميدان السبعين جنوب المدينة.
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وتحدثت وسائل إعلام محلية، أمس، عن سقوط قتيلين، أحدهما قيادي مؤتمري والآخر مسؤول حوثي، باشتباكات اندلعت صباح أمس بين جماعات مسلحة من الطرفين عند المدخلين الغربي والجنوبي لصنعاء.
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