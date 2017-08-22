قرقاش: المسار السياسي أساس الحل

أبوظبي «الاتحاد»

قال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن خطاب (الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح) الأخير ظاهره خلاف مع الشريك الحوثي حول السلطة في مناطق الانقلاب، ويبقى أنه قد يمثل فرصة لكسر الجمود السياسي الذي كرسه تعنت الحوثي. وأضاف معاليه في تغريدة على تويتر :«يبقى المسار السياسي أساس الحلّ في الأزمة اليمنية، اتفاق يجمع اليمنيين ويمنع التدخل الإيراني، ويعالج مسائل الإرهاب ومستقبل الجنوب وطبيعة الحكم». وتابع معاليه :«بإمكان إرادة اليمنيين أن تحقق الاتفاق السياسي، بناء دولة المستقبل لا يجب أن يستثني أحداً وعماده الاتفاق والحوار، ولا يمكن أن يؤسس على الانقلاب».