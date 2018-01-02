الاتحاد الكويتي يستعد للاختبار الأول

الكويت (الاتحاد)

فتح قرار الاتحاد الدولي برفع الإيقاف آفاقاً جديدة أمام المنتخبات والأندية للمشاركات الخارجية، سواء على المستوى القاري أو العربي والخليجي، وأيضاً الدولي، وبات من حق الأزرق لعب مباريات دولية في أيام الفيفا.

وتنتظر الأندية بشغف دوري أبطال آسيا، مع بدء العمل الجاد على قانون الاحتراف والذي يتوافق مع شروط المشاركة في البطولة الأرفع آسيوياً، ولكن وحتى الإعلان رسمياً عن هذا الأمر، تبقى الكويت ممثلة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي كخيار أول وأساسي، وهي صاحبة المقام الرفيع في تلك البطولة بعدد الألقاب.

وفي اتجاه المنتخبات، تحرك اتحاد الكرة الكويتي سريعاً في كل الاتجاهات، وبدأ العمل على تشكيل أجهزة فنية للمنتخبات في المراحل السنية المختلفة، وبدأ رحلة البحث عن مدربين أجانب.

ويعد نادي الكويت الذي تحصل على كل بطولات الموسم الماضي، هو المرشح الأول والأساسي للعب في البطولات الآسيوية، ففي حال لعبت الكويت بالأدوار الأولى لدوري أبطال آسيا سيكون «العميد» هو ممثل الكرة الكويتية.