«الزعيم» إلى أبوظبي من أجل «النصر»

صلاح سليمان (العين)

يختتم فريق العين الأول مساء اليوم برنامجه التدريبي الذي يجريه على ملعب استاد خليفة بن زايد، تحضيراً للقاء النصر غداً في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والذي كان قد بدأه أمس الأول، بعد أن منح الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لاعبي «الزعيم» راحة لمدة 24 ساعة في أعقاب أدائهم لمباراتهم «المؤجلة» من الجولة الثالثة من بطولة دوري الخليج العربي لهذا الموسم التي واجهوا فيها منافسهم الأهلي على ملعب استاد هزاع بن زايد، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويتوجه لاعبو الفريق عقب تدريب اليوم إلى العاصمة أبوظبي للمبيت هناك، ومن المتوقع أن يشاهد المدرب مع جهاز الفني المساعد والجهاز الإداري واللاعبين ظهر اليوم تسجيلاً لعدد من مباريات «العميد» النصراوي للوقوف على مناطق القوة والضعف في صفوفه، من أجل إعادة دراسة المنافس قبل ساعات من خوض اللقاء المرتقب.

وأدى لاعبو العين الحصتين السابقتين بصفوف مكتملة وبمشاركة جميع اللاعبين الأساسيين الذين اعتمد عليهم المدرب على مدى المباريات الأخيرة بشكل كبير على مستوى بطولتي دوري الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، بينما غاب عن البرنامج التدريبي بسبب الإصابة كل من محمد فايز ومحمد أحمد وسعيد المنهالي، ومن المنتظر أن يكون الأخير قد توجه في الساعات الأولى من صباح أمس إلى مدينة برشلونة الإسبانية لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد تعرضه مؤخراً لإصابة في الأنكل.

وسيقف المدرب زلاتكو في تدريب اليوم على مدى جاهزية العناصر من الناحيتين الفنية والبدنية، والتي سيدفع بها في لقاء فريق النصر في المباراة الهامة التي يستضيفها ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبوظبي في الساعة الثامنة مساء غد، وسيفقد «الزعيم» في هذه المباراة اللاعب محمد عبدالرحمن بعد أن أصدرت لجنة الانضباط في اجتماعها أمس الأول عقوبة في حقه وإيقافه لثلاث مباريات. كما حرص المدرب في تدريب أمس على توجيه تعليماته للاعبيه خاصة العناصر الأساسية منهم ومطالبتهم بضرورة التركيز على مدار شوطي المباراة واللعب بدرجة عالية من القتال والحرص على عدم ارتكاب أي أخطاء فادحة خاصة أمام منطقة الفريق قد تكلفه كثيراً.