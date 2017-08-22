«الهلال» تبدأ تنفيذ «وصية زايد لأهل اليمن»

عدن (وام)

بدأت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتية» أمس الأول، تنفيذ أعمال حملة «وصية زايد لأهل اليمن» التي تأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على مساندة الشعب اليمني الشقيق، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك دعماً لأسر الشهداء والجرحى لما قدموه من تضحيات في ميادين الدفاع عن أرضهم، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، التقى المهندس محمد الكتبي مدير الهلال الأحمر الإماراتي في عدن أمس، عدداً من التجار الذين سيتم التعامل معهم لتوفير الأضحية وكسوة العيد لأسر الشهداء والجرحى، وذلك ضمن الحملة. وأكد الكتبي الحرص على سرعة توزيع الأضاحي على المستفيدين من أسر الشهداء والجرحى في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وتعز والمخا، والذين يقدرون بالآلاف.. منوها إلى أنه تم اختيار أحد مراكز الملابس الجاهزة «بجولة كالتكس كمركز تسوق يتم عبره الحصول على كسوة العيد للمستفيدين، بعد منحهم كوبون الشراء الخاص بالهلال الأحمر الإماراتي، والذي يحمل اسم الحملة «وصية زايد لأهل اليمن».

وأوضح أنه فيما يخص الأضحية، فقد تم التنسيق مع أحد التجار بمدينة المنصورة في هذا الصدد على أن يبدأ التوزيع للمستفيدين مطلع الأسبوع المقبل. جدير بالذكر أن «حملة وصية زايد لأهل اليمن» انطلقت أمس، وتستمر حتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تزامناً مع حملة أخرى تحت عنوان «إسعادهم عيدنا» ستنفذ في 67 دولة حول العالم، وتشمل أكثر من 215 ألف مستفيد.

من جهة أخرى، وقعت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتية» اليوم اتفاقية لتمويل حفر بئرين ارتوازيين في حقل مياه العضيبة بمديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت ضمن مشاريعها لتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية. وأكد رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت أحمد النيادي، أن حفر البئرين يهدف الى تحسين خدمة إدخال المياه في مناطق غيل باوزير ضمن حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة في محافظة حضرموت ومختلف المحافظات المحررة.. منوهاً إلى أن مشروع حفر الآبار يعد من المشاريع الاستراتيجية الأساسية للهيئة، وسبق لها حفر الكثير منها في مختلف المحافظات المحررة.

وأشاد مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في المديرية المهندس وهيب غانم بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في خدمة المجتمع اليمني، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية مشروع حفر البئرين لتوفير المياه الصالحة للشرب للسكان. وقال إن المشروع ذو أهمية كبيرة، نظراً لحجم الفئة المستفيدة منه في ظل خطورة الوضع المائي في مديرية غيل باوزير، مجدداً شكره وتقديره للإمارات حكومة وشعباً.