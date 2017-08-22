وسام ألمانيا الفخري للكاتبة اللبنانية إمِلي نصرالله

بيروت (الاتحاد)

أعلنت دار «هاشيت أنطوان/‏ نوفل» عن منح الأديبة والمؤلفة إمِلي نصرالله الوسام الفخري الرسمي باسم جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يقدّمه المعهد الثقافي الألماني «غوته» سنوياً لشخصيات تميزت في إثراء الحوار الثقافي بين الحضارات، وسيقدّم رئيس المعهد كلاوس ـ ديتر ليمان الوسام لنصرالله في احتفال يقام في قصر فايمار في 28 آب (أغسطس) الجاري، حيث سيتلو خطاب منح الأوسمة كل من المفوض الفيدرالي لأرشيف وزارة أمن الدولة ماريان بيرثلر، والصحافية إمِلي ديشي بيكر، وعالمة الاجتماع كريستا فيشتريش.

وتمنح أوسمة غوته لعام 2017 تحت شعار «اللغة مفتاح»، ويأتي تكريم الفائزات الثلاث وهما إضافة إلى نصرالله، الناشرة الهندية أورفاتشي بوتاليا، والناشطة الروسية في مجال حقوق الإنسان إيرينا شيرباكوفا، على خلفية المواقف الجريئة والشجاعة التي اتّخذنها إزاء مواضيع محرمة في مجتمعاتهن، ومن ضمنها العنف ضد المرأة وإحياء الذاكرة الجماعية، كما ذكر المعهد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني.

إملي نصرالله هي واحدة من الكتاب المشهورين في العالم العربي، والتي تتولى دار «هاشيت أنطوان/‏ نوفل» نشر غالبية كتبها، فمن خلال أعمالها التي تتوجّه إلى الكبار والصغار، وتستخدم لغة شاعرية لوصف الحياة اليومية في لبنان خلال فترة الحرب.