3 قيادات ثقافية بالشارقة تطلع على جديد «صناعة النشر»

الشارقة (الاتحاد)

بتوجيهات من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، شارك ثلاثة من قيادات العمل الثقافي بإمارة الشارقة، في برنامج تدريبي رفيع المستوى حول النشر، أقيم بجامعة ييل بالولايات المتحدة الأميركية، بهدف تطوير خبراتهم الدولية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في صياغة مستقبل صناعة النشر في المنطقة والعالم، وتعزيز نموها وتطورها.

وأتاحت مشاركة وفد إمارة الشارقة في برنامج «استراتيجيات القيادة في صناعة النشر»، والذي استمر لمدة أسبوع، التواصل مع نخبة من كبار الخبراء والمهنيين المتخصصين الذين يلعبون دوراً بارزاً في تحديد معالم التطورات المقبلة في قطاع النشر، ومتابعة آخر المستجدات وأحدث الرؤى والتوجهات في هذا المجال على المستوى الدولي.

وضم الوفد كلاً من مروة العقروبي، رئيس «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين»، وراشد الكوس، المدير التنفيذي لـ «جمعية الناشرين الإماراتيين»، ونورا بن هدية، مدير «ثقافة بلا حدود»، والذين شاركوا في هذا البرنامج الذي تقدمه مدرسة «آيفي ليغ» (رابطة اللبلاب) التابعة لكلية الإدارة في ييل، حيث تعرفوا إلى الخبرات العملية لمجموعة من كبار المتخصصين في قطاع النشر، بالإضافة إلى أحدث تقنيات البحث والإدارة التي قدمها أساتذة الكلية.

وتناول البرنامج جملة من المواضيع، أهمها، كيفية بناء العلامة التجارية في العصر الرقمي، والمرحلة التالية في مسيرة تطور الكتب الرقمية، بالإضافة إلى مجموعة من الجوانب الإدارية في مجال صناعة النشر، مثل عملية صنع القرار الفاعل من قبل فريق عمل متخصص، وتحديد المشكلات وحلها، وأبرز التحديات التي تواجه الإدارة.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لهذه الفرصة التي منحتهم فرصة التفاعل وتبادل الخبرات مع نخبة من الباحثين والخبراء في قطاع صناعة النشر من جميع أنحاء العالم، وأكدوا أن الخبرات المختلفة التي اكتسبوها خلال الدورة، ستلعب دوراً بارزاً في نمو صناعة النشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وازدهارها. وشارك الأعضاء الثلاثة في جولة بالمدينة الجامعية لكلية الإدارة في ييل، وزاروا العديد من المكتبات الجامعية فيها.