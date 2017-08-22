كوبنهاجن، باريس (رويترز)

قالت مجموعة إيه.بي مولر ميرسك الدنماركية أمس، إنها اتفقت على بيع وحدتها للنفط والغاز ميرسك أويل إلى شركة توتال الفرنسية النفطية الكبرى مقابل 7.45 مليار دولار.

وقالت الشركة إنه بموجب الصفقة، ستنقل توتال 97.5 مليون سهم أو نحو 3.8 من أسهمها إلى ميرسك، وستتحمل أيضاً التزامات دين قصيرة الأجل بقيمة 2.5 مليار دولار.

وأضافت ميرسك أنها تخطط أيضاً لإعادة «جزء كبير من قيمة الأسهم التي ستتلقاها من توتال» إلى المساهمين في 2018 و2019 في صورة توزيعات استثنائية أو إعادة شراء أسهم أو توزيع أسهم في توتال، ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من 2018.

من جهة أخرى، قال الرئيس التنفيذي لتوتال باتريك بويان أمس، إن شركته في صدد رفع الوفورات المستهدفة في النفقات إلى أربعة مليارات دولار بحلول 2018 في ضوء الاستحواذ على ميرسك أويل. وقالت توتال إن من المتوقع أن تحقق الصفقة وفراً تشغيلياً وتجارياً ومالياً يزيد على 400 مليون دولار سنوياً، وبصفة خاصة من خلال دمج أصول في بحر الشمال.