بورتريهات سليمان فياض وألاعيب الذاكرة

إيهاب الملاح (القاهرة)
بعد رحيل صاحبه بسنوات، يظهر للنور وللمرة الأولى كتاب «ألاعيب الذاكرة ـ بورتريهات» للكاتب سليمان فياض، أحد أشهر أسماء جيل الستينيات الذي تساقطت أوراقه جميعاً أو يكاد، ولم يتبق منه سوى أسماء معدودة.
يضم الكتاب الجديد، الذي صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، عشرة فصول، تتناول عشرة بورتريهات شخصية أو لوحات قلمية، وهو بصورة ما يعد استكمالاً لسلسلة الكتب الشهيرة التي أصدرها سليمان فياض قبل ما يزيد على أربعة عقود وأثارت كثيراً من الجدل وأصداء واسعة، ربما لا يصح معها القول إنها انتهت تماماً!
|
|
أما في هذا الكتاب «ألاعيب الذاكرة ـ بورتريهات»، فتشتغل نصوصه العشرة على شخصيات ثقافية كبيرة عرفها سليمان فياض وخبرها جيداً بحكم اقترابه منها وصداقته لها، أو بحكم الاتصال المهني من خلال العمل في الصحف والمجلات الثقافية. في هذا الكتاب يقدم سليمان فياض لوحات قلمية بلغة عذبة سهلة سلسة عن نماذج وحالات وأنماط من المثقفين، الأدباء منهم والمفكرون والنقاد والمشتغلون بالفنون، ترسم جانباً من الصورة الروحية والاجتماعية لأجواء الثقافة المصرية خلال عقدي الخمسينيات والستينيات، وقد كتب فياض هذه اللوحات جامعاً بين أغراض التاريخ والتوثيق والقص والسيرة، معتمداً وسيلة «التصوير» للكشف عن أبعاد الخير والشر وتحولاتهما في نفوس شخصياته، وهي كلها مما يمكن أن نصنفها أو نصفها بأنها «شخصيات إشكالية»، تعاني بدرجة أو أخرى من الفصام مع ما يصاحبه ذلك من توتر وقلق، شعور بالعظمة أو الاضطهاد، لا يخفف عنهم ويرفع شيئاً مما بهم سوى الكتابة والإبداع الذي يمارسونه ويحاولون به استعادة التوازن وتحقيق الذات.