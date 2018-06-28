الرواية ورصد الواقع في محاضرة «حديث الثلاثاء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

«الأدب بشكل عام هو الوسيلة الباقية للأجيال القادمة.

ومن واجب المجتمع أن يطلع على الأدب، سواء الرواية أو القصص القصيرة.

نلاحظ إلى الآن يكتب عن ثلاثية نجيب محفوظ، بينما لا أحد يتذكر أي مسلسل درامي مر عليه سنين طويلة، وربما كان المسرح أو السينما أفضل. ومن يكتب أكثر هو من يقرأ أكثر. ولأن المرأة تقرأ أكثر، لذلك يمكن أن تكتب أكثر». هذا ما أكد عليه الروائي د. حمد الحمادي أول أمس في الأمسية الثقافية الأولى التي نظمت في مقر «مكتبة زايد الإنسانية بمركز مؤسسة التنمية الأسرية»، «بوابة أبوظبي»، تحت عنون: «حديث الثلاثاء». أدارت الحوار الإعلامية صفية الشحي مقدمة لمحة عن مسيرة الكاتب الأدبية وما فيها من محطات مضيئة أثرت الساحة الأدبية من خلال تجربته الإبداعية وتابعها المجتمع، ومنها رواية «ريتاج» التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني، كشف فيه بعض جوانب التنظيم السري الظلامي الذي كان يستهدف الإمارات.

وتساءلت الشحي حول ما يقال عن تعاون لعمل درامي تلفزيوني يشارك فيه د.