«دريك آند سكل» تفوز بعقد بـ175 مليون درهم في دبي

دبي (الاتحاد)

فازت شركة «شركة جلف تكنيكال كونستركشن» للمقاولات، التابعة لشركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» (DSI)، للتصميم والهندسة، بعقد بقيمة 175 مليون درهم لبناء البرج السكني «ويست باي» في منطقة الخليج التجاري في دبي، لمصلحة شركة «أوريون للتطوير العقاري». وستنفذ «جلف تكنيكال كونستركشن» أعمال الإنشاءات والهندسة المدنية والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية للمشروع الذي سيتم تسليمه خلال 33 شهراً.

ويتميز البرج السكني «ويست باي» الذي يتألف من 252 شقة سكنية بارتفاع 34 طابقاً بموقع استراتيجي بمنطقة «الخليج التجاري»، المقرر أن تكون عاصمة الأعمال الجديدة للمنطقة، ويجري تطويرها لتكون تجمعاً تجارياً وسكنياً ومنطقة للأعمال تمتد على مساحة 5.9 مليون متر مربع من رأس الخور إلى شارع الشيخ زايد.

وقال محمد عطاطرة، عضو مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل»: يعتبر فوزنا بهذا المشروع إضافة مهمة لمحفظة مشاريع شركتنا التابعة «جلف تكنيكال كونستركشن»، التي تبرز كشريك مفضل في مجال المقاولات العامة في دولة الإمارات. ويسرنا أن نواصل العمل من أجل الفوز بمشاريع جديدة في السوق الإماراتية. ونعمل حالياً على التقدم للعديد من المشاريع الأخرى لتعزيز حضورنا بشكل أكبر ضمن قطاع أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية.

وأعلن مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل» عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين 21 أغسطس إلى يوم الخميس 31 أغسطس 2017.