«اقتصادية أبوظبي» تكرم 40 طالباً شاركوا في «التدريب الصيفي»

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي مؤخراً 40 طالباً، التحقوا ببرنامج التدريب الصيفي في مختلف القطاعات والإدارات والمراكز والمكاتب التابعة لها، وذلك بهدف إكسابهم المهارات والخبرات التي تساعدهم على الحياة العملية، والتعرف إلى بيئة العمل من خلال ممارسة أنماط العمل الوظيفي.

وقال غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في بيان أمس، إن برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه دائرة المالية أبوظبي بشكل سنوي، يسهم في شغل وقت فراغ فئة الشباب من طلاب الثانوية العامة والجامعات والكليات، ويرسخ فيهم الشعور بالمسؤولية المجتمعية.

ومن جانبها، قالت أمل معيوف مديرة إدارة الموارد البشرية في الدائرة بالإنابة، إن برنامج التدريب الصيفي للمتدربين تضمن تعريف المتدربين ببرنامج «منا وفينا» والذي تعتمده الدائرة في تعريف الموظفين المعينين بكافة مهام ومسؤوليات وأهداف الدائرة، ويقدم شرحاً وافياً عن كل القطاعات والإدارات والمراكز التابعة لها.