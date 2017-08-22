«استثمار ما وراء البحار» تطلق المشروع «101»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «مجموعة الاستثمار لما وراء البحار» (IGO)، للتطوير العقاري، مشروعها الجديد «IGO-101»، معلنةً استثمارها في مشروعات تقدر قيمتها بأكثر من ملياري درهم حتى عام 2020، وأن العمليات الإنشائية ستنطلق في ديسمبر 2017، على أن ينجز في الربع الرابع من 2020.

وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع الجديد 500 مليون درهم، وهو عبارة عن برج سكني بارتفاع 195 متراً، ويتكون من طابق أرضي يعلوه 39 طابقاً، ويقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا، ومن المتوقع أن يشكل إضافة مميزة إلى المشهد العمراني لمنطقة أبراج بحيرات الجميرا.

وقال الدكتور أنس كزبري، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمار لما وراء البحار «كانت شركة (آي جي أو) ولا تزال لاعباً مهماً في مسيرة النمو والتوسع التي تشهدها الإمارات منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحن واثقون بأن هذه المسيرة ستستمر مستقبلاً».

وأضاف «يهدف مشروع IGO 101، وهو أحدث إضافة إلى المشهد العمراني لمنطقة أبراج بحيرات الجميرا، إلى توفير حلول سكنية عصرية ومتطورة، ونتوقع أن يقدم معايير جديدة للمشروعات السكنية التي تضمن أعلى معايير الرفاهية بأسعار معقولة».