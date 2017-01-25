فينوس تستعيد شباب الـ22 في حقبة الاحتراف

ملبورن (رويترز)

واصلت فينوس وليامز تألقها في الفترة الأخيرة وتفوقت على أنستاسيا بافليوتشنكوفا 6-4 و7-6 لتبلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لأول مرة في 14 عاماً وتصبح أكبر لاعبة تبلغ المربع الذهبي في ملبورن بارك في حقبة الاحتراف.

وخسرت فينوس ومنافستها بافليوتشنكوفا المصنفة 24 شوط إرسالهما أكثر من مرة خلال اللقاء وسط أجواء مشمسة مثالية في ملعب رود ليفر، وفي النهاية تمكنت المخضرمة فينوس (36 عاماً) من حسم الموقف بعد خطأ مزدوج متكرر من بافليوتشنكوفا في نقطة حسم المباراة لتنتعش آمال اللاعبة الأميركية في إحراز لقبها الأول في ملبورن بارك.

وقالت فينوس بعد حسم المباراة في ساعة واحدة و48 دقيقة: «يا إلهي.. أنا متحمسة جداً. أريد المضي قدماً. لست سعيدة بذلك فقط، أنا متحمسة جداً لامتلاك فرصة أخرى للعب مجدداً».

وبلغت فينوس نصف نهائي ويمبلدون العام الماضي وبعد الفوز على بافليوتشنكوفا فإنها تكون بذلك قد وصلت مرتين إلى قبل النهائي في آخر ثلاث من البطولات الأربع الكبرى.