دولية دبي للشطرنج.. الكبار يتفوقون على الصغار في الافتتاح

دبي (الاتحاد)

تفوق الكبار على الصغار في جولات افتتاح بطولة دبي للناشئين أمس الأول على كأس الشيخ مكتوم بن حمدان آل مكتوم في دورتها الخامسة عشرة التي تقام في قاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة.

وحصل المصنف الأول الهندي روناك سادواني على نقطته الأولى على حساب عامر سعيد الليلي، كما فاز المصنف الثاني الأذربيجاني أحمد زاده أحمد على عبد الرحمن البروزي، وفاز المصنف الثالث الأذربيجاني خازار بابازاده على الهندي سارما ادياتيا، كما فاز المصنف الرابع ارميني ادوارد اكوبيان على أحمد الشامسي، وتغلب المصنف الخامس الأذربيجاني فريد مصطفييف على أحمد القايدي.

حضر الافتتاح، أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج، وعبد الله شهداد ممثلاً لمجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة النادي ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج، وأعضاء مجالس إدارات الأندية الشطرنجية، وأندية الجاليات المقيمة بالدولة، وعدد كبير من أولياء أمور اللاعبين.

وقام أحمد خليفة آل ثاني، وعبد الله شهداد بافتتاح البطولة على الطاولة الأولى التي شهدت لقاء المصنف الأول المصنف الهندي روناك سادواني مع عامر الليلي.