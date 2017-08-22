«غرفة الشارقة» تعزز التعاون مع اتحاد الغرف العربية

الشارقة (الاتحاد)

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز فرص التعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والارتقاء بالجهود المشتركة للمساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وتطوير التعاون بين الغرف الأعضاء.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مقر الغرفة مؤخراً، شاهين علي شاهين الأمين العام لاتحاد الغرف العربية بالوكالة، بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة ‬الشارقة.

وناقش الجانبان فرص زيادة أطر التبادل الاستثماري والتجاري بين مجتمعات الأعمال العربية ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وسبل تشجيع رجال الأعمال والشركات العربية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية المتاحة في إمارة الشارقة ومزايا بيئتها الاقتصادية الجاذبة والمزدهرة.

وتسلّم رئيس غرفة الشارقة خلال اللقاء دعوة من اتحاد الغرف العربية لحضور «المنتدى الاقتصادي الأفريقي العربي» والمشاركة في فعالياته التي تقام تحت عنوان «خريطة الطريق والتمويل المتاح لاستثمارات ناجحة» في العاصمة الأردنية عمان يومي 27 و28 سبتمبر المقبل.

وأكد عبد الله سلطان العويس حرص غرفة الشارقة على دعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال العربي وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية على مستوى القطاع الخاص في الدول العربية وبشكل مستدام في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.