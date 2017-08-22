الزيودي يمنح رئيس «بيور جولد» جائزتي «الهندي للأعمال»

دبي (الاتحاد)

تلقى فيروز ميرشانت، رئيس ومؤسس مجموعة بيور جولد، جائزتين من المجلس الهندي للأعمال والمهنية (IBPC) مقابل إسهاماته وإنجازاته، وحصل على

«جائزة التميز في الأعمال» لقيادته في الأعمال وجائزة «رمز العمل الخير» لقاء مساهماته في المجتمع، حسب بيان أمس.

قدم الجائزتين الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة.

وقال بيندو شيتور، رئيس المجلس الهندي للأعمال المهنية «نشعر بالفخر تجاه الطريقة التي ساعد بها ميرشانت الهنود وغيرهم من أفراد المجتمعات الأخرى في الإمارات وقت أزمتهم. فهو لم يثبت كونه رجل أعمال ناجحاً فحسب، بل أثبت أنه مقدم خدمات اجتماعية في غاية النبل».

ومنذ العام 2008، أنفق ميرشانت، 15 مليون درهم لسداد الديون، وتقديم تذاكر الطيران لـ 10940 سجيناً تعرضوا للسجن نتيجة عجزهم عن تسديد ديونهم حتى بعد انتهاء مدتهم.