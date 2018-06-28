«عربية السيدات 2018» تكرم شركاء النجاح

أسامة أحمد (الشارقة)

برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، كرم الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة العربية لأندية السيدات، وندى عسكر النقبي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا رئيس اللجنة التنفيذية مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مساء أمس الأول بقاعة الجواهر للمؤتمرات شركاء النجاح ورعاة دورة 2018، بحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد المبارزة، وعبد المحسن الدوسري الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعدد من المسؤولين.

ووجه الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه غير المحدود للرياضة، وإلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على رعايتها واهتمامها بالمرأة من أجل أن تكون عنصرا فاعلا في جميع القطاعات، مبينا أن الشارقة واصلت مسيرة العطاء، وأن إنجازاتها لا تتوقف عند تنظيم الدورات العربية وإنما العمل وفق منظومة متكاملة لاستضافة كبرى الأحداث والفعاليات، واصفا الدورة الرابعة بالمتميزة لتقطف ثمار التخطيط السليم مما انعكس إيجابا على نجاح هذه التظاهرة العربية التي استضافتها «الإمارة الباسمة».

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة فتحت ملف النسخة الخامسة 2020 بعد انتهاء الدورة الرابعة لأجل تكرار النجاح في الدورة المرتقبة وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت حتى تترك المرأة العربية بصمة جديدة.

من ناحيتها، استعرضت ندى عسكر النقبي أبرز الإنجازات التي حققتها الدورة الرابعة بعد المكتسبات التي أفرزتها البطولة على الصعد كافة وهي ثمرة الدعم الكبير الذي ظلت تحظى به رياضة المرأة من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لتمكين المرأة وإبراز دورها الكبير على الصعد كافة، وخصوصا أن الرياضية العربية تملك مقومات الوصول إلى منصات التتويج وفق النهج المرسوم لتحقيق طموحاتها في البطولات القارية والدولية. وقالت: نسعى دائما أن نكون على قدر التحدي وشركاء في صناعة المجد للمرأة وخصوصا أن الدورة العربية منصة جاذبة للمرأة من أجل تحقيق طموحاتها المطلوبة.

وكشفت ندى عسكر أن الدورة العربية خالية من المنشطات للمرة الرابعة وأن نسبة الرضا العام من الدول العربية التي شاركت في هذا المحفل النسوي المهم بلغت 83% مبينة أن اللجنة المنظمة تسعى في الدورة المقبلة لزيادة عدد الأندية بعدما بات الحدث محط أنظار الرياضة النسائية بالدول العربية.

وكان حفل التكريم قد بدأ بفيلم جسد النجاحات التي حققتها دورة 2018، فيما تم في الختام تكريم اللجان العاملة في الدورة وفرق مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة التي حصدت الألقاب في النسخة الرابعة.