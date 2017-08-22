دبي (الاتحاد)
استضافت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» أمس طاولة مستديرة حول «مبادرة الحزام والطريق والاستراتيجية التنفيذية للتمويل الإسلامي». وشكّل الحدث الذي يقام بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فرصة مثالية للاستفادة من التجربة الريادية لدولة الإمارات على خريطة التمويل الإسلامي في دعم أهداف المبادرة الصينية الطموحة للربط بين أكثر من 60 بلداً تجارياً واقتصادياً.
وجاء الاجتماع بمثابة ثمرة التعاون المشترك بين كل من «مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي» في «جامعة حمدان بن محمد الذكية» و»اللجنة الوطنية للتطوير والتنمية في الصين» (NDRC) إلى جانب «نادي التمويل الإسلامي الصيني» ومؤسّسة «زيشانغ إنتركلتشر كوميونيكيشن».
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وشدّد الدكتور منصور العور، رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، على أهمية تفعيل قنوات إثراء المعرفة ونقل الخبرة بين المؤسسات الفكرية والبحثية المعنية بالتمويل الإسلامي في الإمارات والصين، لتحديد واقتراح الأولويات الاستراتيجية التي من شأنها دفع مسار النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإسلامي، بما يتماشى مع أهداف «حزام واحد .. طريق واحد». ولفت العور إلى أنّ أدوات التمويل الإسلامي تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الصين والدول الممتدة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير التجاري، والتي سجلت تبادلاً تجارياً بقيمة 900 مليار دولار في العام الماضي».
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وشهد اجتماع الطاولة المستديرة مداخلة لـ لي لينغ بينغ، قنصل عام جمهورية الصين الشعبية في دبي، فيما تناول الدكتور فان هنغشان، نائب أمين عام «اللجنة الوطنية للتطوير والتنمية في الصين»، أحدث التطورات ذات الصلة بمبادرة «الحزام والطريق». وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من البروفيسور نبيل بيضون الذي شارك بكلمة بعنوان «دبي.. بوابة الحزام والطريق»؛ وتساو ونليان، مدير عام «مركز التعاون الدولي» في «اللجنة الوطنية للتطوير والتنمية في الصين» الذي تحدث عن الفرص والتحديات أمام التعاون المالي بين الصين والإمارات في إطار المبادرة ».