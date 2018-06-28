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بعد الخسارة أمام البحرين في تصفيات آسيا

السلة يبحث «استعادة الثقة» أمام عمان
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تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

علي معالي (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني في السابعة و45 مساء اليوم مباراة استعادة الروح ضد نظيره العماني في الجولة الثانية من منافسات تصفيات آسيا لمنطقة الخليج التي يسدل عليها الستار غدا، في مرحلتها الثانية والمقامة على صالة نادي شباب الأهلي- دبي «فرع الممزر» حيث يبحث منتخبنا عن تحقيق فوز يعيد إليه توازنه من جديد بالتصفيات عقب الخسارة في المباراة الأولى أمام البحرين 73 - 79، ويبحث المنتخب عن تكرار فوزه على عمان الذي حققه في جولة فبراير الماضي التي جرت في المنامة 92-52.

ويسبق هذه المباراة مواجهة أخرى تجمع السعودية مع البحرين في الخامسة والنصف مساء، والفائز فيها سيضمن التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات، وكان المنتخب السعودي قد حقق مفاجأة مدوية في المرحلة الأولى بالفوز بالمنامة 69 - 62.

وتفوق المنتخب السعودي على عمان 76 - 60، وهذه النتيجة ابعدت منتخبنا عن صدارة الترتيب العام للتصفيات والذي حققه الأبيض في فبراير الماضي مع نهاية المرحلة الأولى التي أقيمت في البحرين، ليتراجع المنتخب إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن كل من البحرين والسعودية اللذين منحهما الفوز التقدم إلى المركز الأول وتقاسمهما للقمة، فيما توقف رصيد عمان عند 4 نقاط.

وعبر عبد الحميد إبراهيم مدرب منتخبنا أن الفرصة ما زالت سانحة أمام الأبيض لتعويض خسارة البحرين سواء بمباراة اليوم ضد عمان أو في المواجهة الختامية ضد المنتخب السعودي وانتظار نتيجة مباراة البحرين والسعودية اليوم مشيرا إلى أهمية ّأن يحقق الأبيض الانتصار في المباراتين المقبلتين.

وأكد عبد الحميد إبراهيم أن المنتخب تأثر بغيابات مختلفة قائلا:» عدم مشاركة حسين علي بسبب تعرضه للإصابة في مباراة المنتخب أمام تونس أثر علينا، وجعل مهمة البحرين سهلة في التفوق علينا، والمنافس قدم أداء كبيرا يستحق عليه الفوز، فهو منتخب يقوم بتجهيز نفسه منذ 12 شهر، خاض خلالها العديد من المباريات، في المقابل كان تجهيز منتخبنا خلال فترة 20 يوما فقط، مع الوضع في الاعتبار ساعات التدريب واللعب المختلفة والمتفاوتة بيننا وبين الشقيق البحريني». ... المزيد
     
 

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