«كهرباء الشارقة»: التحول الإلكتروني لإصدار «عدم الممانعة»

الشارقة (الاتحاد)

عقدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي 10 دوائر وهيئات حكومية لتعزيز التعاون في مجال بناء بنية تحتية أساسية تساعد في التحول الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة وتجاوز التحديات والعقبات التي تواجه التحول الذكي لتقديم خدمات حكومية بطريقة آمنة، فعالة، سهلة وسريعة، تحقق ضمان الجودة في تقديم الخدمات، حيث من المتوقع أن توفر هذه الآليات والإجراءات المبسطة النفقات، والوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

وأوضح الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن الهيئة اتخذت عدداً من الخطوات من شأنها دعم التحول الإلكتروني وتسهيل تطبيق مفهوم الحكومة الذكية وتحويل أكبر قدر من الخدمات التي تقدمها إلى إلكترونية يلمسها المواطن بشكل حقيقي بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة من حيث الأداء والفعالية والجودة.

وأشار إلى أن التحول الإلكتروني لشهادات عدم الممانعة يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة توفير أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة من مواطنين ومقيمين واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتيسير عليهم وتوفير الوقت والجهد.