%9 ارتفاع عدد المعاملات في جمرك الدارة برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت دائرة جمارك رأس الخيمة عن ارتفاع عدد المعاملات الجمركية في مركز سعادة المتعاملين بمنفذ الدارة بنسبة 8.9% خلال الربع الثاني من هذا العام بواقع 7875 معاملة مقارنة بـ7170 معاملة خلال الربع الأول من العام ذاته.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي لسرعة تخليص معاملات المستثمرين نتيجة استحداث مكاتب التخليص الجمركي في عدد من مراكز الدائرة وما يعكسه من مؤشر مهم حول القيمة المضافة التي يوفرها، إضافة إلى الحصول على خدمة مميزة أكثر من المتوقع وتحقيق رضا المتعاملين وسعادتهم.

وأكد الدكتور محمد المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، في بيان أمس أن مكاتب التخليص الجمركي المنتشرة في مختلف المراكز الجمركية، أسهمت وبشكل فعال في تسريع وتيرة إنجاز المعاملات الجمركية ودقتها، ما عزز النوعية في الخدمات المتاحة في مختلف المراكز ومنها مركز سعادة المتعاملين بجمرك الدارة، فضلا عن التقنيات والأجهزة الجمركية الحديثة ووسائل الراحة التي استهدفت جذب شريحة أكبر من المتعاملين الجدد، مما انعكس على زيادة عدد المعاملات المخلصة وبالتالي زيادة الإيرادات.

وأضاف أن الدائرة ماضية قدماً في تعميم مكاتب التخليص الجمركي على مختلف المنافذ الجمركية بالدائرة، إضافة إلى استحداث وتطوير مراكز السعادة للمتعاملين في بعض المراكز الجمركية المتوزعة في أنحاء الإمارة، سعياً منها لتقديم خدمات نوعية متطورة ومتميزة لمتعامليها، تماشياً مع توجهات حكومة الإمارة بتعميم مفهوم السعادة في طريقة تقديم الخدمة لعملائها.